Gennari, le parole del giornalista su Gasperini alla Roma

Gennari, il giornalista esprime parole di elogio nei confronti della scelta della Roma di promuovere Gasperini come possibile allenatore

Ai microfoni di Radio Romanista è intervenuto Fabio Gennari, il quale rilascia alcune considerazioni in merito alla possibile nomina di Gasperini come tecnico della Roma al posto di Ranieri, ecco le sue parole

GASPERINI – La Roma ha giocatori di valore e i giallorossi li hanno. Gasperini è convinto che davanti sempre si possa fare la differenza. Non è uno dai grandi nomi, Mancini, Cristante sono cresciuti nell’Atalanta e tutto passa nel lavoro quotidiano. La Roma ha una rosa valida. Gasperini chiede tanto al gruppo, ma tutti devono lavorare. Non si fa nessun tipo di problema anche in maniera forte. Ad esempio la situazione di Lookman che non si fa mai. Gasperini è un allenatore che ti migliora serve questo ai giallorossi. Se verrà nella Roma, deve rimanere Ranieri, perché secondo me insieme possono fare faville. Contro il Leverkusen l’Atalanta ha giocato a viso aperto, questo lo fa vincere. Una cosa è sicura, il mister non andrà all’estero, perché non sa parlare in inglese. Il sogno del mister è tornare al Genoa.