Gasperini, lotta Scudetto: parla dell’Atalanta e tira in ballo la Lazio

Gasperini si è espresso sulla possibilità di vedere l’Atalanta nella lotta Scudetto. Il mister della Dea ha citato anche la Lazio

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 ed ha parlato delle possibilità di vedere l’Atalanta nella lotta Scudetto. Il tecnico ha poi citato anche Fiorentina e Lazio nel suo discorso.

LOTTA SCUDETTO «L’Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara per vedere dove può arrivare. C’è una parte alta di classifica dove tutte sono ravvicinate, possono sognare tutte: poi, se posso dire la mia, l’Inter ha delle possibilità in più, poi è giusto che noi, Fiorentina e Lazio possiamo essere felici. Che le coppe ci abbiano aiutato è indubbio. C’è chi pensa possa essere di impedimento, per noi sono eccezionali: magari paghi qualche infortunio, però la Champions o l’Europa League ti arricchiscono dal punto di vista tecnico e atletico».