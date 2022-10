Gasperini: «Lazio, Napoli e Inter ci diranno chi siamo»

Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Sassuolo ha parlato delle prossime sfide dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato ieri a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le parole del tecnico sulle prossime sfide di campionato.

SCUDETTO – «Scudetto? Sono belle domande. Per non perdere amicizie non rispondo. Che campionato dobbiamo fare? È troppo presto e non abbiamo dei sogni particolari. Incontrando un po’ tutte le squadre capiamo se possiamo competere. Abbiamo incontrato il Milan, la Roma, l’Udinese e ora avremo Lazio, Napoli e Inter. Queste sono le partite che ti danno la sensazione di quanto puoi essere competitivo. Noi faremo bene la nostra parte, quanto in alto… Ci vuole ancora parecchio. Dipende dalla crescita di squadra».