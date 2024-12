Gasperini a Sky: «Nel primo tempo meglio la Lazio. Vi dico in cosa abbiamo fatto fatica»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così del pareggio dell’Olimpico contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Lazio–Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato così del pareggio dell’Olimpico:

PAROLE – «Nel primo tempo meglio la Lazio. Facevamo fatica a contenere la loro forza e qualità. Nel secondo tempo siamo venuti fuori molto bene. Bisogna fare i complimenti a tutti perché è stata una bella partita. Abbiamo fatto gol tardi altrimenti si poteva anche vincere. Il 2024 dell’Atalanta è stato meraviglioso e siamo anche dispiaciuti che finisca. Abbiamo finito in crescendo contro una Lazio forte. Ogni anno è diverso e i traguardi sono diversi, siamo primi in classifica e abbiamo messo delle basi per crescere. La mia ambizione è quella di migliorare sempre. Cuadrado è già qualche settimana che andava forte. È stato sfortunato perché ha avuto qualche infortunio, ma questa sera ha fatto bene. In generale hanno fatto bene tutti quelli che sono entrati. In attacco non siamo così numerosi, è un luogo comune».