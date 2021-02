Gasperini: «Finale di Coppa Italia? Non era facile contro Lazio e Napoli»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in vista della gara contro il Cagliari: ecco le dichiarazioni del nerazzurro

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro il Cagliari. Tra i vari argomenti toccati, c’è la finale di Coppa Italia raggiunta. Ecco le sue parole:

FINALE COPPA ITALIA – «La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili con Lazio e Napoli. L’essere arrivati in finale ci dà una grande soddisfazione, ma anche la garanzia di avere un obiettivo forte su cui concentrarci».