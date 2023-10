Gasperini a DAZN: «Abbiamo giocato un’ottima gara contro una grande squadra»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nell’immediato post-partita della gara persa contro la Lazio: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Atalanta, Gasperini ha dichiarato:

«All’inzio abbiamo sofferto, siamo partiti molto piano rispetto alla Lazio. Ci siamo fatti gol da soli dopo 4 minuti, poi siamo cresciuti facendo bene. Abbiamo rimontata la gara, poi nel finale un pò di fatica ha pesato. Non siamo stati pronti nell’episodio del terzo gol ma l’Atalanta è viva, abbiamo avuto anche buone opportunità finali. Abbiamo pagato la non prontezza di alcuni. Abbiamo fatto un’ottima partita, l’abbiamo compromessa con degli episodi. Gara di grande spessore, siamo rammaricati per questo ma sappiamo che dobbiamo pagare un pò di scotto con l’Europa. Alcuni per giocare a questi livelli hanno un pò di tempo. Ci reggiamo ancora sul nucleo storico al quale si è aggiunto Kolasinac. Dobbiamo inserire qualcuno in più e avremo più vantaggi. Per me non toglie la prestazione della squadra. Abbiamo preso gol a difesa schierata, raggiunto il 2-2 volevamo vincere. Mancavano 15 minuti, il nostro obiettivo era quello. Poi Vecino ha fatto un bel gol. Anche dopo sul 3-2 abbiamo avuto una reazione, stavamo bene nonostante queste tre partite in una settimana con quasi la stessa squadra. Koopmeiners aveva un risentimento, non poteva giocare 90 minuti. Scamacca come De Ketelaere hanno bisogno di giocare, per loro era una partita difficile. Rispetto alla squadra sono stati meno brillanti ma i cambi, soprattutto Muriel, hanno dato vivacità. Non mi è piaciuto l’ingresso di Lookman, sembrava seccato dall’esclusione iniziale. Sosta? Per noi è positiva, abbiamo fatto un tour de force notevole con l’Europa League di mezzo. Siamo cresciuti, andiamo avanti».