W.Smith: «Vi racconto il trasferimento di Gascoigne dalla Lazio ai Rangers»

L’ex allenatore dei Rangers, Walter Smith, ha svelato un retroscena di mercato riguardo il trasferimento di Gascoigne dalla Lazio alla squadra scozzese

La storia d’amore tra la Lazio e Gascoigne durò solamente tre anni. Arrivato nel 1992, l’ inglese lasciò Roma nell’estate del ‘95, per approdare alla corte dei Rangers Glasgow. L’allora allenatore degli scozzesi, Walter Smith, in un’intervista rilasciata a The Scotsman ha svelato un retroscena di mercato riguardante questa trattaiva. Ecco le sue parole:

«Sono andato dal presidente, David Murray, e gli ho detto: guarda, abbiamo l’opportunità di prendere Gascoigne e competere con le rivali inglesi sul mercato. Il presidente allora entrò in contatto con Zoff (all’epoca era il presidente della Lazio, ndr). Ho preso un volo per Roma, qualcuno della Lazio mi diede l’indirizzo di Gascoigne. Abitava in campagna fuori Roma, presi un taxi, andai e gli bussai alla porta di casa. Gli dissi: ‘Sono qui per farti firmare per i Rangers. Accettò».