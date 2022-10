Garlaschelli scherza: «Record di Milinkovic? Ora tutti si dimenticheranno di me. Sulla Lazio...»

Renzo Garlaschelli, ex attaccante della Lazio, ha commentato con ironia il sorpasso di Milinkovic ai suoi danni

Renzo Garlaschelli, ex punta della Lazio, ha commentato il record di Milinkovic-Savic ai suoi danni e analizzato il momento dei biancocelesti:

MILINKOVIC – «Sono contento perché la Lazio sta andando bene. Vorrei ancora qualcosa in più, giocare ancora meglio. Voglio la perfezione che nel calcio non c’è e divertirmi di più. Ormai sono nel dimenticatoio dopo che Milinkovic mi ha superato. Mi piace Zaccagni, sta giocando molto bene. Provedel mi sembra un buon portiere, ma il giudizio va sempre dato dopo un tot di partite. Romagnoli è un ottimo giocatore, ha sempre detto di essere laziale, a Milano ha avuto qualche problema. Speriamo faccia altri 49 gol così mi raggiunge anche lui. Ho sentito ieri la notizia della dedica della curva a Maestrelli. Sono contento, è rimasto nei ricordi dei tifosi, il mister merita questo e di più. È stata una persona eccellente».

LAZIO – «Io aspetterei ancora qualche partita per valutare, anche squadre come Napoli e Atalanta che stanno facendo benissimo. Le squadre alla fine lì in alto sono sempre le stesse. L’Inter sta andando male perché ce l’hanno tutti con Inzaghi, ma c’è da dire che ha tre o quattro giocatori completamente fuori forma. Handanovic forse andrebbe accantonato. Non è possibile che in Italia non ci siano giocatori italiani e i giovani vanno valutati, vanno fatti giocare».

EUROPA LEAGUE – «Sono partite strane quelle europee. Non è un girone impossibile per la Lazio che deve assolutamente passare. I giocatori sanno che si gioca per vincere, bisogna giocare con la convinzione».