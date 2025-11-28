 Galdi in esclusiva a Sampnews24: «La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tempo. Sulle altre dico questo...»
Connect with us

Hanno Detto Non solo Lazio

Galdi in esclusiva a Sampnews24: «La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tempo. Sulle altre dico questo...»

Hanno Detto

Milan Lazio, Di Canio analizza la sfida della tredicesima giornata: «Per Allegri sarebbe fondamentale vincere dopo il derby. Non giocare le coppe è un vantaggio e si vedrà»

Hanno Detto

Joseph Minala con rammarico: «Avrei potuto fare una carriera migliore, ma non mi è stata mai data una vera opportunità. Alla Lazio loro tre mi hanno dato un sacco di consigli»

Hanno Detto

Luis Alberto si confessa: «Nel primo anno alla Lazio volevo smettere, Tare mi ha salvato. Milan Lazio? A San Siro ci ho giocato tante volte, magari acccadrà questo»

Hanno Detto

Sarri si racconta a Dazn: «Questi i cinque mesi più difficili della mia carriera, ma non solo. Cosa ho fatto lontano dai campi? Visto partite. Nella vita sono così»

Hanno Detto

Galdi in esclusiva a Sampnews24: «La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tempo. Sulle altre dico questo…»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Galdi

Simone Galdi, giornalista e commentatore di Telenord, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24

Simone Galdi, giornalista e voce televisiva di Telenord, ha analizzato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24 il momento della Sampdoria, attesa dall’imminente trasferta al Picco contro lo Spezia, soffermandosi anche su altri temi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Saliamo di categoria e ci soffermiamo in Serie A. Un tuo parere sulla lotta scudetto e sull’andamento in campionato

«La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tanto tempo. La vittoria del Milan nel derby, le lune storte di Inter e Napoli, la crescita della Roma con Gasperini: sono tutti ingredienti per una corsa al titolo come non si ricordava da anni.

Occhio al Bologna: la formazione di Italiano gioca bene ed è meritatamente a tre punti dalla vetta. Guardando in basso, credo che la classifica attuale non rispecchi i valori di alcune formazioni: Fiorentina e Genoa hanno mezzi maggiori di alcune squadre che le precedono».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI GALDI SU SAMPNEWS24

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.