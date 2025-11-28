Galdi in esclusiva a Sampnews24: «La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tempo. Sulle altre dico questo...»

Simone Galdi, giornalista e commentatore di Telenord, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24

Simone Galdi, giornalista e voce televisiva di Telenord, ha analizzato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24 il momento della Sampdoria, attesa dall’imminente trasferta al Picco contro lo Spezia, soffermandosi anche su altri temi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Saliamo di categoria e ci soffermiamo in Serie A. Un tuo parere sulla lotta scudetto e sull’andamento in campionato

«La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tanto tempo. La vittoria del Milan nel derby, le lune storte di Inter e Napoli, la crescita della Roma con Gasperini: sono tutti ingredienti per una corsa al titolo come non si ricordava da anni.

Occhio al Bologna: la formazione di Italiano gioca bene ed è meritatamente a tre punti dalla vetta. Guardando in basso, credo che la classifica attuale non rispecchi i valori di alcune formazioni: Fiorentina e Genoa hanno mezzi maggiori di alcune squadre che le precedono».

