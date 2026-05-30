Lazio, rivoluzione totale: dopo il caos infortuni cambia l’intero staff medico

Lazio, Claudio Lotito sta pensando a una vera e propria rivoluzione dello staff medico dopo la stagione falcidiata da 53 infortuni

La Lazio si appresta a varare una vera e propria epurazione interna per mettersi alle spalle un’annata disastrosa dal punto di vista medico e atletico. I vertici societari hanno deciso di intervenire drasticamente dopo una stagione letteralmente falciata da ben 53 infortuni complessivi. Come riporta Il Messaggero, i troppi stop muscolari, le accese polemiche sulle tempistiche delle diagnosi e la gestione opaca di alcuni delicati casi di pubalgia hanno spinto il club del presidente Claudio Lotito a pianificare una profonda riorganizzazione dell’intera area sanitaria biancoceleste.

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Il duro scontro nello staff medico e il caso Ordine dei Medici

Le tensioni interne all’ambiente capitolino sono ormai giunte al punto di rottura. A surriscaldare l’atmosfera nello staff medico è stato l’esposto ufficiale presentato nei mesi scorsi all’Ordine dei Medici dai dottori Fabio Rodia e Ivo Pulcini nei confronti del collega, il dottor Leo. Questo durissimo scontro intestivo accelererà una rivoluzione totale che colpirà non solo i medici sociali ma anche il gruppo dei fisioterapisti. Inoltre, la partnership con la clinica Villa Mafalda, inaugurata solo dodici mesi fa, sembra già giunta al capolinea, con la dirigenza che sta già vagliando nuove strutture sanitarie di riferimento.

La richiesta di Gattuso per preservare lo staff medico da nuovi infortuni

I cambiamenti radicali non riguarderanno soltanto i camici bianchi, ma toccheranno da vicino anche le strutture di Formello. Per supportare il lavoro dello staff medico e prevenire ulteriori ricadute fisiche, la società ha già ingaggiato nuovi specialisti del settore agronomico per procedere alla rizollatura completa dei campi d’allenamento. I terreni del centro sportivo erano finiti sul banco degli imputati durante l’ultimo campionato, considerati tra i principali responsabili dei continui traumi muscolari. Si tratta di un aspetto cruciale che il nuovo allenatore Gennaro Gattuso ha chiesto di monitorare con la massima attenzione e che valuterà personalmente non appena scatterà il ritiro estivo.