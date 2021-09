Galatasaray, rescissione per Falcao: non ci sarà con la Lazio

Il Galatasaray, avversario della Lazio in Europa League, rescinde il suo contratto con Radamel Falcao: i dettagli

Il Galatasaray sarò una delle avversarie della Lazio in Europa League. Ed ecco che, dal calciomercato, arriva una notizia che riguarda anche i biancocelesti.

La società turca ha annunciato la risoluzione contrattuale per Radamel Falcao. L’attaccante colombiano non fa più parte del club giallorosso e sarebbe pronto a tornare in Liga. Il Rayo Vallecano sarebbe pronto ad accogliere l’ex Monaco. Il giocatore lascia la SuperLig dopo due stagioni per un totale di 43 presenze e 20 reti.