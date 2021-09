Europa League, Galatasaray Lazio: il programma dei biancocelesti FOTO

Inizia il programma d’avvicinamento della Lazio al Galatasaray: domani mattina la rifinitura, poi la partenza per la Turchia

La Lazio è pronta per debuttare in Europa League. L’impegno è subito rovente: si vola in Turchia, per il match contro il Galatasaray, il primo del Girone E. La giornata di domani dei biancocelesti comincerà con la rifinitura in quel di Formello: alle ore 10:30 allenamento al Training Center, con primi 15 minuti aperti ai media.

Alle 15:15 è in programma la partenza dall’aeroporto di Fiumicino; mentre alle 18:45, mister Sarri presenterà la gara dall’Ali Sami Yen Spor Kompleksi in conferenza stampa.