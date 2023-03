Niente Nazionale per Zaccagni? La critica di D’Agostino

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, ha criticato la scelta di Mancini di non convocare Zaccagni in Nazionale

Ospite a TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato della Nazionale Italiana criticando la scelta di Mancini di non convocare Zaccagni, esterno della Lazio:

«Dire che non stiamo messi bene è giusto. Mancini fa fatica a convocare gli italiani, però non capisco perché non è stato convocato Zaccagni. I giocatori buoni qui ci sono, vedi Fagioli, Miretti e altri. Se però ci sono difficoltà a trovare elementi in alcuni ruoli vuol dire che abbiamo un problema».