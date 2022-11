Gabriele Sandri viene ricordato a distanza di quindici anni dalla sua tragica scomparsa dal papà Giorgio con un post sui social

L’11 Novembre non sarà mai un giorno come tutti gli altri per la famiglia Sandri, per colpa di quel tragico pomeriggio di quindici anni fa in cui perse la vita Gabriele. Il papà Giorgio su Facebook ha voluto commemorare il figlio con una foto.