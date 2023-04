Gravina sul nuovo presidente Aia: «Un grande augurio a Pacifici»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto fare i propri auguri al nuovo presidente dell’AIA Pacifici: le sue parole

Intervenuto all’apertura dell’assemblea generale dell’Aia, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dichiarato:

«Quanto successo ha rammaricato tutti, non era facile governare l’Aia nei mesi a seguire. Ma colgo anche l’occasione per confermare, nonostante gli errori commessi nella vicenda D’Onofrio sui quali non voglio soffermarmi, il rispetto per Alfredo Trentalange che con le sue dimissioni ha dimostrato grande responsabilità e grande senso di attaccamento verso tutta la classe arbitrale e amore per il mondo del calcio. Grazie Alfredo. Per questo ringrazio convintamente Duccio Baglioni per aver traghettato con grande sensibilità e competenza quella che è una delle istituzioni del mondo federale alle elezioni odierne. A Pacifici, invece, un caloroso augurio. Persona seria e discreta, caratteristiche fondamentali di chi vuole lavorare per gli altri e non per se stesso. Farà parte della nostra squadra e darà un contributo di serietà e competenza. Oggi eredita un’associazione che si deve sentire parte della federazione».