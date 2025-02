Morte Gabriele Di Bari, aveva raccontato la Lazio dello Scudetto di Eriksson

Morto ieri a 77 anni Gabriele Di Bari: storica firma del Messaggero, raccontò la vittoria dello Scudetto della Lazio di Eriksson

É morto ieri a 77 anni Gabriele Di Bari, giornalista e storica penna del Messaggero: negli anni aveva raccontato le vicende della Lazio, in particolare lo scudetto vinto con Sven Goran Eriksson. Di seguito ecco come lo ha ricordato il quotidiano romano.

PAROLE – «[…] Gabriele faceva parte del gruppo dei cronisti che alla fine degli anni ’90 ha raccontato la grande Lazio di Cragnotti, il presidente con cui aveva un rapporto speciale: dall’inizio dell’avventura con Dino Zoff allenatore fino ai grandi trionfi con Sven Goran Eriksson e Roberto Mancini, che un giorno sfidò da giornalista preparato. «Posso parlare con te perché ho il patentino di allenatore» gli disse Gabriele che in sala stampa accese spesso il dibattito con Zdenek Zeman, del quale non condivideva le idee tattiche, e anche con Zaccheroni nonostante avesse vinto uno scudetto sulla panchina del Milan. La Lazio come apice di una carriera che lo aveva spinto anche ai grandi appuntamenti dell’Italia […] Saluteremo Gabriele domani mattina alle 11.30 nella chiesa di San Salvatore a Silvi Alta. Un abbraccio ai figli e a tutta la sua famiglia».