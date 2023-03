Gabriele Corsi: «A me piace molto Sarri, e se la squadra lo segue nessuno ci fermerà»

Gabriele Corsi, il presentatore televisivo tifoso biancoceleste commenta la vittoria nel derby e elogia il comandante

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il conduttore televisivo Gabriele Corsi, il quale da tifoso della Lazio commenta la vittoria nel derby e non solo

PAROLE – Da appassionato di calcio, credo che questo derby sia stato perfetto sotto tutti i punti di vista. Questa è una gara che soffro molto, ma devo dire che ad un certo punto ho pensato che alla fine avremmo avuto il rimpianto di non aver capitalizzato la superiorità. Si è vista nuovamente la mano di Sarri, non nascondo la passione per questo tecnico.

Sono sarrista militante, se la squadra continua ad acquisire la sua mentalità in pochi possono fermarci. Quel che conta, poi, è vedere una squadra con il giusto atteggiamento, un gruppo di giocatori che ci tengono e che riescono anche a mantenere la giusta calma.

Non perdere la testa è un valore importante anche nella vita di tutti i giorni. E’ lì che vedi la stoffa di un tecnico e di una squadra. Scenografia Nord? Porgo alla curve la mia gratitudine e rispetto. Quel sentirci diversi ed unici è un valore che ci caratterizza