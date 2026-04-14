Fiorentina Lazio, Lazzari bocciato: voti durissimi dopo la prova del laterale biancoceleste

Fiorentina Lazio, prestazione negativa per Lazzari: errore decisivo e giudizi pesanti da parte dei quotidiani sportivi

La sfida Fiorentina Lazio lascia strascichi pesanti in casa biancoceleste, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di Manuel Lazzari. Il terzino, schierato titolare da Maurizio Sarri a causa dell’assenza di Adam Marusic, non è riuscito a convincere, finendo nel mirino delle critiche dopo una gara sottotono.

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Fiorentina Lazio, Lazzari protagonista in negativo

Nel corso della partita Fiorentina Lazio, Lazzari è stato coinvolto direttamente nell’azione che ha portato al gol subito dai biancocelesti. Un episodio pesante, che ha condizionato il giudizio complessivo sulla sua prestazione.

Durante il resto del match, il terzino non è riuscito a riscattarsi, mostrando difficoltà sia in fase difensiva sia nella spinta sulla fascia, elementi che normalmente rappresentano i suoi punti di forza. Una prova opaca, che ha inciso sull’equilibrio della squadra e che non è passata inosservata.

Fiorentina Lazio, i voti dei quotidiani

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi confermano una valutazione negativa pressoché unanime. Come riportato nel testo fornito, Lazzari è stato bocciato da tutte le testate:

Corriere dello Sport: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Messaggero: 4,5

Tuttosport: 5

Voti che evidenziano una prestazione insufficiente e al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando l’importanza della partita.

Fiorentina Lazio, riflessioni per Sarri

La prova di Manuel Lazzari apre inevitabilmente alcune riflessioni per Sarri, chiamato a gestire un momento complicato anche a causa degli infortuni. L’assenza di Marusic ha costretto il tecnico a puntare sul terzino italiano, ma la risposta non è stata all’altezza.

In vista dei prossimi impegni, sarà fondamentale ritrovare solidità sulla fascia destra, per evitare che episodi come quello visto in Fiorentina Lazio possano ripetersi.