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Roma Lazio, possibile rinvio per il derby? Spunta una nuova ipotesi per motivi di ordine pubblico
Roma Lazio, il calendario può cambiare: sovrapposizione con gli Internazionali d’Italia e gestione sicurezza al centro delle valutazioni
Il derby tra Roma Lazio, valido per la 37ª giornata di Serie A, potrebbe subire una modifica di calendario. La sfida, inizialmente prevista per domenica 17 maggio, è infatti al centro di valutazioni legate alla contemporanea disputa della finale degli Internazionali d’Italia, in programma nello stesso giorno al Foro Italico.
Secondo quanto riportato da RomaToday, la coincidenza tra i due eventi sportivi nella Capitale rappresenta un nodo importante per la gestione dell’ordine pubblico. Per questo motivo, le autorità e la Lega starebbero valutando possibili soluzioni alternative.
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Roma Lazio, rischio sovrapposizione con il tennis
Il problema principale riguarda proprio la sovrapposizione tra il derby Roma Lazio e la finale del prestigioso torneo di tennis romano. Il Foro Italico, infatti, si trova a poca distanza dallo Stadio Olimpico, teatro della sfida tra giallorossi e biancocelesti.
La contemporaneità dei due eventi renderebbe complessa la gestione dei flussi di tifosi e spettatori, aumentando i rischi sotto il profilo della sicurezza. Per questo, l’ipotesi di disputare entrambe le manifestazioni nello stesso giorno appare al momento poco praticabile.
Roma Lazio, ipotesi rinvio a lunedì
Tra le soluzioni sul tavolo, la più concreta sembra essere quella di uno slittamento del derby Roma Lazio a lunedì 18 maggio. Una scelta che permetterebbe di separare i due eventi e garantire una gestione più ordinata dell’afflusso di pubblico.
Al contrario, appare difficile l’opzione di una collocazione in prima serata nella giornata di domenica, proprio per le criticità logistiche legate alla concomitanza con la finale del torneo.
Roma Lazio, attesa per l’ufficialità
Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva. Si attende infatti la comunicazione ufficiale della Lega sugli anticipi e posticipi della giornata.
Il derby Roma Lazio resta dunque in bilico, con il calendario che potrebbe essere modificato nelle prossime settimane per garantire la migliore organizzazione possibile di uno degli eventi più attesi della stagione.
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