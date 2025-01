Fusi a Calcionews24.com: «L’Inter ha qualcosa in più delle altre, ma attenzione a questa cosa»

Luca Fusi, ex calciatore di Juve e Torino, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A ai microfoni di Calcionews24

PAROLE – «Io credo che l’Inter sia la squadra ad avere un qualcosa in più delle altre. Poi è logico che dipenderà molto anche da quello che sarà l’andamento in Coppa dei nerazzurri. Logicamente l’Atalanta – ma soprattutto il Napoli – sono pronte ad approfittare dei tanti impegni dell’Inter in Champions. Non dico che l’Inter si disinteressa del campionato, ma che magari faccia prevalere proprio il discorso Champions».

