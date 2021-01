Fuser: «Lazio o Roma? Il mio cuore è dalla parte laziale»

Fuser, ex giocatore biancoceleste, ha parlato in vista del derby contro la Roma di questa sera. Le sue parole

Diego Fuser, ex giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole a poche ore dal derby.

LAZIO O ROMA – «Sono più dalla parte laziale, 6 anni a 2 con la Roma. Ho segnato gol con la maglia giallorossa in Coppa Italia nel derby. Sicuramente è sempre un gol speciale».

CENTROCAMPISTI – «Sono rimasto molto colpito da Candreva, è stato quello che mi ricordava di più me. Di quelli attuali non so a chi ruberei qualcosa, penso che la Lazio abbia una rosa molto forte che possono giocare tutti».