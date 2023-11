Furto a casa Zaccagni: finestra forzata e gioielli rubati per 70mila euro. Cosa è successo nell’abitazione dell’attaccante della Lazio

Brutta esperienza per Mattia Zaccagni: come riportato dall’Ansa la notte scorsa ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’attaccante della Lazio in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, mentre il calciatore e sua moglie Chiara Nasti non erano in casa. La refurtiva consisterebbe in circa 70mila euro in gioielli.

Secondo il Corriere della Sera all’esito del sopralluogo della scientifica è stata trovata una finestra forzata nella casa al primo piano. Molto probabilmente non era stato inserito l’allarme dell’appartamento.