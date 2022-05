Furlanetto saluta la Primavera: «Le nostre strade si divideranno» – FOTO

Furlanetto ha salutato, attraverso i social, i compagni della Lazio Primavera. Ma quale sarà il futuro del portiere?

«È finita un’altra stagione con questa maglia, una delle più difficili ma che sicuramente mi ha fatto crescere. Mi sento onorato di aver fatto parte di questo gruppo anche se purtroppo non siamo riusciti nel nostro obiettivo. Le nostre strade si divideranno ma voglio ringraziare ogni singola persona di questa squadra», questo quanto scritto dal portiere, che non potrà più giocare in Primavera, come spiega lui stesso nei commenti. Il suo futuro potrebbe però essere come terzo portiere in prima squadra.