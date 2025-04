Funerali Papa Francesco, la Serie A stravolge il suo calendario: tre partite rinviate ufficialmente, i nuovi orari

Funerali papa Francesco, la serie A stravolge gli orari delle sfide del weekend per l’ultimo saluto al santo padre argentino

Il mondo del calcio e non solo, si è svegliato ieri mattina con la tragica notizia della morte di papa Francesco. Tale notizia e i conseguenti funerali, hanno stravolto i piani anche della serie A non solo per il weekend appena trascorso ma anche per il prossimo.

Le sfide di sabato che comprendevano anche Lazio-Parma, sono state cosi definite dalla Lega:

Como-Genoa alle ore 12.30 di domenica 27

Inter-Roma alle ore 15 di domenica 27

Lazio-Parma lunedì 28 alle 20.45