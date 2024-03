Frosinone-Lazio, la bellissima reazione di Immobile ai gol di Castellanos: i dettagli

Frosinone-Lazio, il capitano biancoceleste esulta per la doppietta realizzata dall’ex Girona che ribalta la gara: i dettagli

Frosinone-Lazio doveva essere la gara della svolta, e cosi è stato per i biancocelesti visto che conducono il match verso i tre punti preziosissimi per la classifica. Ad essere messa in risalto durante la partita, è la bellissima reazione di Immobile al momento dei due gol di Castellanos. Il capitano biancoceleste è stato il primo a scattare dalla panchina e a correre verso il numero 19 per abbracciarlo e complimentarsi. Un gesto che si è ripetuto anche in occasione della doppietta del compagno, questa volta scegliendo come destinatari dell’abbraccio erano Pedro e Mandas.