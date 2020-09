Frosinone Lazio, i convocati di Inzaghi: assenti Milinkovic e Luis Alberto

La Lazio incontra il Frosinone per un’amichevole al Benito Stirpe. Mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match

Alle 18, tra le mura dello Stadio Benito Stirpe, la Lazio incontrerà il Frosinone di Nesta: un’amichevole importante, prima dell’avvio di campionato. A poche ore dal match, mister Inzaghi ha diramato la lista dei suoi convocati: segnali positivi da Leiva che torna finalmente in campo, out Milinkovic e Luis Alberto. I due centrocampisti sono fuori per precauzione, perchè alle prese con qualche fastidio.

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu.

Centrocampisti: A. Anderson, Akpa-Akpro, D. Anderson, Escalante, Jony, Kiyine, Leiva, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro.