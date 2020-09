Corriere dello Sport – A Frosinone torna in campo Leiva

Lazio, Leiva di nuovo in campo. Il brasiliano può partire tra i titolari, nell’amichevole di oggi contro il Frosinone di Nesta

Finalmente Leiva. Il brasiliano torna nel blocco dei titolari, in vista del Frosinone, dopo il lungo calvario: prima l’operazione al menisco in artroscopia, poi la ricaduta nel momento cruciale del campionato. Dopo 63 giorni lontano dal campo, il numero 6 è pronto per riprendersi il ruolo di scudo della squadra, nell’amichevole di oggi al Benito Stirpe.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Leiva ha saltato gli appuntamenti contro Triestina, Padova e Vicenza per precauzione, svolgendo il protocollo differenziato per quasi tutto il ritiro, prima di riaggregarsi sul finale. Oggi un test probante sia per lui che per Inzaghi.