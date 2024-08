Frosinone Lazio, SVELATO il vice capitano: il nome a SORPRESA di Baroni. Nessuna novità per il capitano, che sarà Mattia Zaccagni

Tra poco la Lazio di Marco Baroni scenderà in campo per l’amichevole contro il Frosinone. Insieme alla formazione ufficiale dei biancocelesti sono stati svelati capitano e vice capitano: per quanto riguarda il primo non ci sono dubbi, sarà Mattia Zaccagni.

Il vice capitano, invece, nonostante la titolarità di Danilo Cataldi sarà a sorpresa Patric, a dimostrazione di come il centrocampista non sia più un punto di riferimento per questa Lazio.