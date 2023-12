Frosinone, i convocati di Di Francesco in vista della gara con la Lazio: la lista

Frosinone, il tecnico ciociaro ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani contro la Lazio: la lista

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani tornerà in campo la Lazio per sfidare in casa il Frosinone di Di Francesco. Il tecnico abruzzese a poche ore dalla partita, ha reso nota la lista dei convocati e potrà contare sul rientro di Reinier mentre per la difesa sono disponibili solo quattro giocatori.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori: Lusuardi, Monterisi, Okoli, Romagnoli

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Lulic, Mazzitelli, Reinier

Attaccanti: Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulé