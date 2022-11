Francia, Pavard: «La Serie A mi piacerebbe. Nesta? Dico che…»

Benjamin Pavard, difensore della Francia e del Bayern Monaco, ha parlato della Serie A ed elogiato l’ex Lazio Alessandro Nesta

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard ha parlato così della Serie A e non solo:

«I miei esempi? Lilian Thuram, centrale in club, terzino in nazionale. Mi piace Thiago Silva, sempre al top nonostante l’età. Ho sempre ammirato Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Giorgio Chiellini. Li guardo ancora su YouTube: da loro c’è sempre qualcosa da imparare. Da mio padre ho ereditato forza mentale e impegno quotidiano. Vincere non è mai facile, ma la Serie A è molto interessante non solo per un difensore come me, ma anche perché è molto aperta, come mi raccontano gli amici Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Basta vedere il duello continuo tra Napoli e Milan. E con l’Inter che non è stata facile da affrontare in Champions, e di cui me ne parlava a suo tempo anche Perisic. La Juventus di oggi è in ricostruzione, tornerà presto ai suoi livelli anche in Europa».