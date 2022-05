Lega Pro, Ghirelli: «Italia fuori dai Mondiali? Non sarà l’ultima volta»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato queste dichiarazioni sui problemi del sistema calcio italiano.

DICHIARAZIONI – «Noi siamo fuori per la seconda volta di fila dai mondiali. È successo anche ad altri Paesi che però hanno subito fatto delle riforme concrete. Se il nostro parco dal quale attingere calciatori italiani si ferma a 100-120, continueremo a stare fuori anche in futuro. La Serie C vuole essere il luogo di formazione dei giovani calciatori, intesa come base forte e noi in questi anni abbiamo lavorato tanto. Nel 2016 abbiamo incentivato le squadre ad utilizzare i giovani: dal 41% siamo arrivati all’81%, ma adesso esistono problemi di natura finanziaria, formativa e strutturale che vanno risolti. I responsabili dei settori giovanili sono riusciti, ad esempio, a fare un corso formativo a Coverciano, soltanto due anni fa. O si cambia direzione, oppure prepariamoci ad altri anni di buio. C’è bisogno di una sterzata ragionando di sistema, partendo necessariamente dai settori giovanili».