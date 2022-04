Acerbi al break: «Dobbiamo riscattare il Derby, la gara è difficile»

Francesco Acerbi ha parlato a DAZN all’intervallo della sfida tra Lazio e Sassuolo: le parole del difensore biancoceleste

Francesco Acerbi ha parlato a DAZN all’intervallo di Lazio-Sassuolo. Le sue parole:

«Nel Derby non siamo neanche entrati in campo, oggi dobbiamo riscattarci contro una squadra che gioca benissimo, palleggia bene, sono giovani freschi, se non li controlli ti entrano in porta. Gara difficile ma dobbiamo continuare così».