La pagina ufficiale della Uefa Champions League celebra la nuova maglia biancoceleste.

La nuova Maglia Champions League della S.S. Lazio non è passata inosservata. Presentata ufficialmente ad Auronzo di Cadore, con “Pepe” Reina e Lucas Leiva, i due ex-Liverpool, come testimonial, la rivisitazione della divisa per 120 anni ha riscosso parecchio successo. L’account Twitter ufficiale della Uefa Champions League, per l’occasione, ha voluto postare la foto scattata dal club biancoceleste in occasione della presentazione.

🦅 Pepe Reina & Lucas Leiva 😎#UCL pic.twitter.com/QXopP5qROh