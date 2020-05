Formello, altri test oggi nel Medical Center del centro sportivo

Formello, altra giornata di visite e di test sierologici al Medical Center presente nel centro sportivo biancoceleste

Gli allenamenti sono ripartiti ormai da qualche giorno ma i test non sono ancora finiti nel quartier generale di Formello. Come riporta TMW infatti questa mattina nel Medical Center del centro sportivo saranno effettuati altri test sierologici per scongiurare una eventuale positività al coronavirus.

A supervisionare il tutto ci saranno il dottor Rodia e il dott. Pulcini. I test vengono eseguiti ogni quattro giorni.