Formello – Si rivedono Immobile e Acerbi, sorpresa Durmisi

A Formello è andata in scena la consueta seduta pomeridiana

Quest’oggi a Formello Simone Inzaghi ha ritrovato Ciro Immobile e Francesco Acerbi, reduci dagli impegni con la Nazionale italiana. Per i restanti assenti causa match con le proprie selezioni sarà necessario attendere qualche altro giorno e probabilmente l’ultimo ad aggregarsi sarà Joaquìn Correa.

L’ALLENAMENTO – Il tecnico piacentino ha lavorato con un gruppo di 18 giocatori: Radu, Adekanye, Jorge Silva, Jony, Immobile, Parolo, Lazzari, Acerbi, Leiva, Caicedo, Lukaku, Cataldi, Patric, Luis Alberto, Lulic, Andre Anderson e i giovani Falbo e Kalaj, aggregati per il secondo giorno consecutivo al resto della rosa. Arrivano conferme sulle condizioni di Jordan Lukaku, ancora regolarmente al lavoro con i compagni. In campo si rivede anche Durmisi. Il danese ha svolto un differenziato con Bianchini, potrebbe essere reinserito con calma insieme ai compagni. Dopo il riscaldamento con un torello alternato ad una parte atletica, il gruppo si è concentrato su alcuni esercizi di resistenza col pallone. La seduta si è conclusa con una partitella e un’ampia fase tattica che ha riguardato esclusivamente la parte offensiva. Domani appuntamento fissato per le ore 15:00.