FORMELLO prove tattiche in vista della sfida con la Cremonese

FORMELLO, la squadra si è ritrovata oggi per svolgere l’allenamento in vista della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese

Archiviata la decima vittoria consecutiva di sabato sera contro il Napoli, la squadra di Inzaghi si è ritrovata oggi al Campo Centrale di Formello. Alle ore 15 è iniziato l’allenamento in vista della sfida di domani di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18. Si è svolta la consueta partitella tra i ragazzi per mettere in atto le prove tattiche.