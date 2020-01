FORMELLO Prove tattiche anti Roma. Nessun problema per Strakosha

Formello, le ultime dal campo centrale del Mirko Fersini per la preparazione del Derby in programma domenica 26 gennaio alle 18

Meno due al grande match: il Derby andrà in scena domenica pomeriggio alle ore 18 in uno Stadio Olimpico strapieno di tifosi. Oggi alle 11 si è svolta un’altra seduta di allenamento in vista della Roma: scattate le prove tattiche e nella giornata di domani ci sarà l’ultima rifinitura prima del consueto ritiro al centro sportivo. Nessun problema per Strakosha che aveva lamentato il solito fastidio al gomito e il ginocchio dolorante rimediato durante la Coppa Italia contro il Napoli. Il portierone sarà sicuramente fra i pali sin dal primo minuto. Altre conferme per Inzaghi: Luis Alberto e Correa hanno recuperato al 100% e saranno disponibili per domenica. Per il numero 10 è certa la presenza da titolare mentre c’è ancora un piccolo ballottaggio fra il Tucu e Caicedo per affiancare Immobile. Emblema da risolvere in difesa: il tecnico piacentino dovrà capire se schierare Luiz Felipe o Patric, per il momento favorito. Certe le presenze di Acerbi e Radu nelle retrovie; Lazzari e Lulic sulle fasce con Milinkovic e Luis Alberto ad accompagnare Leiva.