FORMELLO Inizia la preparazione per il Napoli, Correa e Lulic assenti

Formello, svolto nel pomeriggio il primo allenamento in vista del Napoli. Ai box Correa, Lulic, Jony e Cataldi

Archiviata la vittoria contro il Brescia di domenica scorsa, la Lazio torna sul campo centrale di Formello per ricominciare ad allenarsi. Dopo la fase di scarico di ieri, da oggi è partita la preparazione in vista del match di sabato contro il Napoli all’Olimpico. Non hanno risposto all’appello Correa, Lulic, Cataldi e Marusic. Verso la fine dell’allenamento Jony è stato accompagnato fuori dallo staff medico in seguito a uno scontro di gioco. Ora sarà solo l’infermeria a dare risposte a Inzaghi: il numero 11 al termine della sfida del Rigamonti ha riportato una problematica al polpaccio; Lulic stamattina ha svolto dei controlli in Paideia per via della sua caviglia sinistra. Da valutare le condizioni di Jony, diretto sostituto del numero 19. Lucas Leiva e Luis Alberto di nuovo disponibili dopo la squalifica mentre si fermerà Parolo, che era diffidato a Brescia. Domani di nuovo tutti in campo alle ore 11.