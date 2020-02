FORMELLO Lazio, Inzaghi prepara la gara contro l’Inter

La Lazio torna a lavoro in vista della sfida contro l’Inter: tornano Radu, Milinkovic e viene provato Jony aspettando Lulic

Dopo un giorno di riposo, la Lazio torna a correre sul campo centrale di Formello per preparare il big match contro l’Inter.

Dopo le squalifiche scontate, si rivedono in gruppo Milinkovic e Radu. Torna anche Bastos che era mancato al Tardini per un problema al piede. Si aspetta ancora è il capitano Lulic e quindi è stato provato al suo posto Jony, che nell’ultima giornata ha effettuato una grande prestazione. Domani la squadra si ritroverà in campo sia la mattina che il pomeriggio per una doppia seduta.