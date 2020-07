Lazio, probabili formazioni: Bastos e Lukaku in rampa di lancio per il Sassuolo

Prove di formazione per la Lazio di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Bastos, Milinkovic (che non è al maglio) e Jony sperano in una chance dal primo minuto.

Bastos in rampa di lancio, Milinkovic in dubbio a centrocampo e Lukaku favorito su Jony. Continua l’emergenza per Simone Inzaghi tra defezioni, giocatori non al top e la necessità di fare un po’ di turnover. Nel centro sportivo di Formello, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, il tecnico prova ancora il 3-5-2. Strakosha tra i pali. In difesa Acerbi al centro con Bastos a destra, favorito su Luiz Felipe, e Radu. A centrocampo Cataldi e Leiva si contengono un posto in regia. Sulle mezzali spazio a Luis Alberto e uno tra Parolo e Milinkovic, che è alle prese con un fastidio al polpaccio. Sulle corsie esterne Lazzari a destra e Lukaku sinistra. Il belga al momento ha più chance di giocare rispetto a Jony, lievemente affaticato. In attacco Immobile in coppia con Caicedo. Non saranno della partita Patric (squalificato per quattro turni dal giudice sportivo dopo il morso a Donati con il Lecce) e gli infortunati Marusic, Lulic, Correa e Raul Moro.

Probabile formazione

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi