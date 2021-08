Formello Lazio, ripresa degli allenamenti fissata per martedì

In casa Lazio è prevista per martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti in quel di Formello: tutti i dettagli

L’amichevole andata in scena ieri contro il Twente ha messo definitivamente fine al ritiro di Marienfeld. Sarri ha ora concesso alla squadra, che è già tornata in Italia, due giorni di riposo.

I giocatori biancocelesti quindi ricaricheranno le pile per 48 ore, visto che ci si ritroverà martedì al centro sportivo di Formello. L’appuntamento è per il pomeriggio, più precisamente per le ore 17:45, quando inizierà la seduta. Ora c’è da pensare all’Empoli. Il debutto in campionato è ormai dietro l’angolo.