FORMELLO Lazio, prove tattiche anti-Bologna. Ancora dubbi in difesa e attacco

Ecco le ultimissime dal campo centrale del Centro Sportivo “Mirko Fersini” per la preparazione al match contro il Bologna

Altra seduta di allenamento per la Lazio che si sta preparando al meglio per la partita contro il Bologna di Mihajlovic in programma sabato alle 15 in uno Stadio Olimpico pieno di tifosi biancocelesti. Durante la sessione mattutina sono scattate le esercitazioni tattiche per il gruppo a cui è rientrato subito Ciro Immobile dopo il riposo forzato di un giorno causato dalla febbre. Ancora dubbi in difesa per Inzaghi che le prova tutte per la sfida contro gli emiliani: Bastos, Vavro e Radu con Patric e Luiz Felipe, visto che il perno della difesa rimane sempre il romeno durante l’assenza di Acerbi. In attacco invece il mister ha provato Correa insieme a Caicedo e poi a Immobile: il Tucu è pronto a partire titolare dopo l’infortunio. Indisponibili il sopracitato Acerbi e Lulic mentre non ha partecipato all’allenamento Adam Marusic. Domani continueranno le prove tattiche per capire fino in fondo come si battono gli emiliani.