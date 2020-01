FORMELLO Lazio, primo allenamento dell’anno: Cataldi ancora out

Anche a Formello è iniziato il 2020 con il primo allenamento dell’anno e Inzaghi deve fare ancora a meno di Cataldi

Il 2020 inizia anche a Formello: oggi alle 15:30 si è svolto il primo allenamento dell’anno al Campo Centrale del Mirko Fersini. Si è cominciato a preparare il match contro il Brescia, in programma il 5 gennaio alle 12:30 allo stadio Rigamonti. Il gruppo ha iniziato con un riscaldamento libero e poi tecnico per passare al possesso palla. La seduta di oggi è terminata con una serie di combinazioni offensive. Domani di nuovo tutti in campo verso le 12. Ancora assente sul campo Danilo Cataldi, fermo dallo scorso 30 dicembre per un problema alla coscia. Il numero 32 è un’enorme risorsa per la sfida del Rigamonti viste le squalifiche di Lucas Leiva e Luis Alberto.

Unici due indisponibili sono Vavro e Lukaku: il primo sarà di nuovo in campo a metà gennaio a causa di una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro mentre il secondo tornerà nella capitale dopo l’operazione al ginocchio avvenuta a dicembre.