Il centrocampista serbo ha partecipato alla seduta mattutina, nel corso della quale Inzaghi ha provato Djavan Anderson sulla fascia destra. Torna anche il difensore brasiliano.

FORMELLO – Dopo le brutte notizie arrivate dall’infermeria biancoceleste nella serata di ieri, la Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Milinkovic-Savic si è infatti allenato regolarmente questa mattina e sarà presente nel match contro il Lecce, in programma domani ore 19:30.

Nessun problema per il sergente biancoceleste, il quale potrebbe addirittura essere affiancato da Lucas Leiva, anch’egli allenatosi regolarmente. Sta meglio anche Cataldi, in ballottaggio con il brasiliano e candidato a poter partire dall’inizio. Importanti novità riguarderebbero la fascia destra. Inzaghi potrebbe infatti decidere di concedere un po’ di riposo a Manuel Lazzari, sempre impiegato dall’inizio nelle ultime sfide. Oggi è stato provato infatti Djavan Anderson, apparso in buono stato di forma nelle prime uscite post lock-down.

Davanti, ovviamente, il rientro della coppia Immobile-Caicedo, chiamati a fare gli straordinari con l’assenza prolungata di Correa.

Infine, Inzaghi può sorridere per il recupero di Luiz Felipe, il quale si è allenato e tornerà ta i convocati.

Probabile Formazione:

(3-5-2): Strakosha Patric Acerbi Radu; D.Anderson Milinkovic Cataldi Luis Alberto Jony; Caicedo Immobile.