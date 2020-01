FORMELLO Lazio, Luis Alberto in campo. Reintegrato Lukaku

FORMELLO, le ultimissime dal campo centrale del “Mirko Fersini” per la preparazione in vista del match contro la Spal

Manca sempre meno alla sfida contro la Spal di domenica 2 febbraio in programma alle ore 15. Nel pomeriggio di oggi si è svolta una nuova seduta di allenamento si è rivisto Luis Alberto che, dopo aver fatto differenziato in palestra, si è unito ai compagni per studiare le mosse tattiche per ingabbiare i ferraresi all’Olimpico. Il numero 10 aveva passato gli scorsi due giorni ai box per un leggero affaticamento. Sicuramente indisponibile fino a dopo il match col Verona sarà Correa che sta combattendo con il problema al polpaccio. Si sta seriamente pensando se schierarlo contro il Parma per domenica 9 oppure farlo rientrare direttamente contro l’Inter. Buone notizie per Inzaghi: si rivede Lukaku che si era fermato nuovamente dopo un infiammazione al ginocchio. Assenti Lulic, Patric e Adekanye. Ancora in infermeria Cataldi.