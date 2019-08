Formello – Lazio, si ferma anche Leiva. Lazzari c’è

Formello, allenamento per la Lazio in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria

Formello – Seduta pomeridiana per la Lazio che si sta preparando per il match di campionato contro la Sampdoria. Inzaghi ha subito diviso la Lazio in due gruppi: con le casacche Correa, Lulic, Marusic, Vavro, Radu, Luis Alberto, Acerbi, Cataldi, Immobile e Berisha, senza casacche Milinkovic, Anderson, Bastos, Adekanye, Jony, Parolo, Patric, Lazzari, Jorge Silva e Luiz Felipe. Si sono allenati a pieno regime sia Milinkovic che Lazzari, entrambi a questo punto saranno disponibili per la trasferta di Genova.

LEIVA – Come previsto ancora differenziato per Felipe Caicedo. Mentre la brutta notizia arriva da Lucas Leiva: oggi il brasiliano non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di ieri. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma lo staff medico non vuole rischiare infortuni più gravi. Oggi sono andate in scena anche le prime prove tattiche, ma per avere delle informazioni più precise, bisognerà aspettare i prossimi giorni.