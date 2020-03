FORMELLO Lazio, Jony si ferma. Non si vedono nemmeno Patric e Lukaku

La Lazio si allena a Formello: in programma una doppia seduta. Out Lulic, Acerbi e Marusic. Non si vedono neppure Jony e Patric

La Lazio può gestire i tempi. In attesa dell’ufficialità dello slittamento della gara contro l’Atalanta, mister Inzaghi ha comunque fissato una doppia seduta a Formello: alle 10.30 è andata in scena la prima. Out gli acciaccati: ovviamente Lulic, Acerbi e Marusic, ma anche Luis Alberto. Lo spagnolo è ancora all’estero per farsi curare il problema all’inguine da un esperto, mentre gli altri due possono evitare di forzare il recupero dosando al meglio le energie. Non si sono visti in campo neppure Patric e Lukaku.

Attenzione anche a Jony: il giocatore, già alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra, oggi ha lasciato la sessione di allenamento quasi all’inizio.