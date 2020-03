FORMELLO Lazio, in campo si rivedono Acerbi e Luis Alberto

Lazio, Inzaghi ritrova Acerbi e Luis Alberto sul campo di Formello. Giornata di riposo per Leiva, da valutare Marusic

Un sospiro di sollievo. Anzi due. Inzaghi, questa mattina, ha ritrovato sul campo di Formello Acerbi e Luis Alberto. Il Leone è tornato per svolgere lavoro differenziato e qualche esercitazione con il pallone, non è più in dubbio anche se adesso sarà gestito comunque con cautela. Il Mago invece è tornato dalla Spagna dove era volato per farsi curare da uno specialista: si è riaggregato al gruppo svolgendo l’intera sessione di allenamento.

Lo slittamento di una settimana dell’impegno con l’Atalanta ha permesso al mister di gestire le forze dei suoi. Da valutare Marusic, fermato da un problema al flessore, ora da valutare per la trasferta di Bergamo come Jony e Lukaku.

Giornata di riposo per Leiva che ieri si è sottopposto a dei controlli in Paideia, per un fastidio al ginocchio.