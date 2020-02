FORMELLO Lazio, Immobile c’è. Ancora fermi Milinkovic ed Acerbi

A Formello la Lazio si prepara per il Bologna: Immobile è in gruppo, Acerbi ancora da valutare. Oggi fermo anche Milinkovic

Lazio, un sospiro di sollievo per Inzaghi: Immobile è tornato in gruppo. Smaltito l’attacco influenzale, il bomber si è rimesso a disposizione del mister svolgendo l’intera seduta.

Ancora assenti Acerbi e Milinkovic: il difensore va verso il forfait nella gara contro il Bologna, Vavro e Luiz Felipe si contendono la maglia da titolare per rimpiazzarlo.

Non allarmano invece le condizioni del Sergente, fermato per un affaticamento muscolare, domani potrebbe essere di nuovo in campo.

I maggiori nodi di formazione sono legati alla difesa dove solo Radu sarà confermato.

Inzaghi dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Lulic e durante le prove tattiche di oggi ha deciso di affidare gli out laterali a Marusic e Lazzari, formula già testata sul campo.