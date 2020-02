FORMELLO Lazio, domani in campo nel pomeriggio

La Lazio domani si ritroverà a Formello nel pomeriggio per preparare la gara contro la squadra allenata dall’ex Mihajlovic

Sabato alle 15:00 Mihajlovic tornerà a Roma da avversario per affrontare la Lazio nel suo ex stadio.

Per preparare la gara al meglio, Inzaghi oggi ha ripreso gli allenamenti ed ha programmato la sessione di domani per il primo pomeriggio, come comunicato sul sito ufficiale. I biancocelesti devono recuperare alcune defezioni ma non abbassano lo sguardo e tengono alta la concentrazione. Allenarsi al meglio per poi giocare senza timore contro il Bologna.